В Петербурге проведут исследование по вакцинации «ЭпиВакКороной переболевших COVID

Пока еще нет официальных рекомендаций о сроках вакцинации «ЭпиВакКороной» после заражения коронавирусом. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пока еще нет официальных рекомендаций о сроках вакцинации «ЭпиВакКороной» после заражения коронавирусом. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера проведет исследование для разработки рекомендаций по вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» людей, перенесших COVID-19. Об этом рассказал глава НИИ Арег Тотолян.

Институт установит, в течение какого срока после заражения ковидом рекомендовано прививаться данной вакциной. Официальных рекомендаций по срокам вакцинации пока не выдают.

Как сообщил ТАСС, Тотолян подчеркнул, что исследование в институте начинается по заданию Роспотребнадзора, уточнил Тотолян.

Напомним, 8 апреля в Петербург доставлена новая партия вакцины в количестве 38,3 тыс. дозы, из них 13,7 тыс. «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны» являются: гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим); тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.