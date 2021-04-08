В Кронштадтском районе рыбаков спасли с отколовшейся льдины

В акватории Финского залива в Кронштадтском районе спасли 6 рыбаков. К ним на помощь прибыли сотрудники МЧС и РСЧС.

Инцидент произошел в четверг, 8 апреля. В 16:46 в оперативно-дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о том, что на внутренней стороне дамбы, в районе судопропускного сооружения С-1, на льду образовалась трещина и шестеро рыбаков не могут сами перебраться на берег.

Как сообщили на официальном аккаунте МЧС в Telegram, спасатели прибыли к рыбакам на спецкатере. В помощи медиков никто из мужчин не нуждался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сертолово ребенок провалился под лед, вылез и застрял на льдине.