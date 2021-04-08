Асмус назвала звездных коллег, у которых нет актерского образования

Асмус назвала звездных коллег, у которых нет актерского образования
Кристина Асмус опубликовала новый пост. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус раскрыла секрет строительства успешной карьеры без наличия актерского образования.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков. Один из них спросил, можно ли стать актером без профильного вуза. На это Асмус ответила, что в России очень много успешных артистов, которые пришли в профессию «с улицы». Отсутствие соответствующего образования не мешает им обретать популярность.

Звезда также перечислила актрис, у которых нет театрального образования.

«У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актерского образования»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус впечатлила фанатов сальто в коротком топе.

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