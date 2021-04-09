Директор Эрмитажа сожалеет, что обнаженные скульптуры вызвали резонанс

Директор Эрмитажа сожалеет, что обнаженные скульптуры вызвали резонанс
Директор Эрмитажа сожалеет, что обнаженные скульптуры вызвали резонанс. Фото: https://vk.com/hermitage_museum

Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский сообщил, что сожалеет по поводу того, что тема влияния обнаженных скульптур на детей взволновала общественность сильнее, чем программа развития музея.

Пиотровский был огорчен, потому что петербуржцев привлёк вопрос об обнаженных скульптурах, который всегда были в музеях, а не программа посткоронавирусная «Эрмитажа» сообщает РИА «Новости».

Ранее музей получил жалобу о плохом влиянии голых скульптур на детей. Петербурженка обратилась в администрацию Петербурга и потребовала оградить детей от взрослых предметов искусства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава СПЧ считает, что жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже надо переправить психиатру. Глава Совета по правам человека при президенте РФ прокомментировал жалобу на обнаженные скульптуре.
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