Disney представила новый трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

Disney представила новый трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун
Disney представила новый трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун. Фото: скрин трейлера фильма "Круэлла"

На официальном YouTube-канале Disney появился трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. В российский прокат картина выйдет 27 мая.

Фильм будет предыстрорией кино «101 далматинец». Ф фильме будет расказана биография Круэллы Де Виль, котораялюбит черно-белые платья и мечтает о меховом манто из шкур собак. Действие происходят в 70-х годах в Великобритании, когда Круэлла только начинает пробовать себя в качестве дизайнера и портнихи.

«101 долматинец» — фильм режиссера Стивена Херека по одноимённому роману британской писательницы Доди Смит. Это история о собаках Понго и Перите, потерявших своих щенов.

Эмма Стоун — американская акриса, известная ролью Гвен Стейси в фильме «Новый Человек паук».

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