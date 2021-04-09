На Ропшинском шоссе начался ремонт дорог

На Ропшинском шоссе начался ремонт дорог
На Ропшинском шоссе начался ремонт дорог. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

8 апреля начался ремонт на Ропшинском шоссе. Он пройдет на участке дороги длиной около 4 км от Санкт-Петербургского шоссе до начала Петергофа .

Бюджет работы более 50 млн. руб., ООО «СК «Орион плюс» придётся отремонтировать дороги и тротуары, заменить бортовой камень, восстановить зеленые насаждения.

Ремонт будет проводиться поэтапно, без полного закрытия движения, Однако, с 18 по 27 апреля движение по дороге ночью будет закрыто от Санкт-Петербургского шоссе до ул. Новые Заводы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе тестируют фонтан «Самсон».

ленобласть новости СПб петергоф ропшинское шоссе


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В подвале на Рабфаковской нашли сгнивший труп мужчины
Следствие обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах ...
Суды Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений о теракте
На Ропшинском шоссе начался ремонт дорог
В ТРК «Гулливер» открывается новый пункт вакцинации от COVID
Заболевшие COVID-19 после вакцины и снятие ограничений: коронавирус в ...
Доверчивая пенсионерка с проспекта Наставников перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни