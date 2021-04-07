В Петергофе тестируют фонтан «Самсон»

В Нижнем парке Государственного музея-заповедника «Петергоф» состоялся первый после зимы запуск фонтанов Большого каскада. Проверку фонтана делают ежегодно до того, как фонтаны заработают в постоянном режиме.

Штатная проверка стартовала 24 марта, когда в Санкт-Петербурге температура стала с положительной отметкой. Так, началось тестирование водомётов. 5 апреля забила струя фонтана «Самсон».

Напомним, что полная проверка фонтанов закончится к концу апреля. 24 апреля запустят все фонтаны, и начнётся новый летний сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подано 43 тысячи заявлений с просьбой о зачислении ребенка в первый класс.