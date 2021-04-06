В Петербурге подано 43 тысячи заявлений с просьбой о зачислении ребенка в первый класс

Почти все заявления уже поданы. Фото: Baltphoto

Почти все заявления уже поданы. Фото: Baltphoto

Приемная кампания длится всего пять дней.

В Санкт-Петербурге с 1 апреля успели подать более 43 тысяч заявлений на зачисление детей в первые класс школ. Об этом рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.

Он отметил, что чаще всего родители подают заявления через портал Госуслуг. Другие пользуются услугами МФЦ. Казарин добавил, что на данный момент получено две трети ожидаемых заявлений.

Напоминаем, что в начале приемной кампании родители жаловались на сбой в работе портала Госуслуг, но все проблемы удалось устранить в кратчайшие сроки. На данный момент сайт работает в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Приморского района подают петицию на имя Матвиенко из-за школы №777. Отмечается, что изначально к заведению были приписаны 14 многоэтажек.