Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море

Пентагон не подтверждает информацию о том, что Америка хочет отправить свои корабли в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки.

ВМС США регулярно направляют в Черное море свои корабли, сообщает «Независимая газета». Телеканал CNN отметил, что «на такие меры» Вашингтон готовится в связи с утверждениями о наращивании России сил вблизи границ Украины.

Европа по-настоящему обеспокоена словами украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Дмитрий Песков не раз сообщал, что перемещение российских войск по территории России не должно пугать другие страны, им это никак не угрожает им. Он также отметил , что происходящее в Донбассе — это только внутриукраинский конфликт. Россия в нём не участвовала и участвовать не будет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Меркель обсудили ситуации в Донбассе.