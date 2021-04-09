Путин и Меркель обсудили ситуации в Донбассе

Путин и Меркель обсудили ситуации в Донбассе
Путин и Меркель обсудили ситуации в Донбассе. Фото: kremlin.ru

Президент России и канцлер Германии провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация на юго-востоке Украины. Они обеспокоены эскалацией напряженности, сообщает Кремль.

Владимир Путин назвал действия Киева провокационными, сообщает «Интерфакс». Они обостряют обстановку на линии соприкосновения. Путин отметил необходимость выполнения Украиной всех договоренностей, в первую очередь по налаживанию диалога с Донецком и Луганском и особого статуса Донбасс.

Россия и Германия призвали стороны конфликта к сдержанности. Оба государства планируют дальнейшее содружество, в том числе в нормандском формате.

В этот же день Путин и Меркель обсудили темы Сирии, Ливии, обстановки на Балканах, Алексея Навального.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Германия планирует закупить «Спутник V».
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