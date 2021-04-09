Путин и Меркель обсудили ситуации в Донбассе

Президент России и канцлер Германии провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация на юго-востоке Украины. Они обеспокоены эскалацией напряженности, сообщает Кремль.

Владимир Путин назвал действия Киева провокационными, сообщает «Интерфакс». Они обостряют обстановку на линии соприкосновения. Путин отметил необходимость выполнения Украиной всех договоренностей, в первую очередь по налаживанию диалога с Донецком и Луганском и особого статуса Донбасс.

Россия и Германия призвали стороны конфликта к сдержанности. Оба государства планируют дальнейшее содружество, в том числе в нормандском формате.

В этот же день Путин и Меркель обсудили темы Сирии, Ливии, обстановки на Балканах, Алексея Навального.