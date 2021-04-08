Германия планирует закупить «Спутник V»

Германия планирует закупить «Спутник V»
Германия планирует закупить «Спутник V». Фото: pixabay.com

ФРГ проведет переговоры с Россией о возможной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

О планах Германии сообщили Reuters. Еврокомиссия решила пока не начинать с Россией обсуждение поставок «Спутника V». С прошлого месяца вакцина на проверке в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

ФРГ ждёт от России информации о том, когда и сколько «Спутника V» может получить после одобрения вакцины EMA.

«Спутник V» уже используют почти в 60 странах мира. Среди Европейских стран: Венгрия и Словакия. Чехия заявила, что вынуждена начать переговоры с Россией, так как европейские страны не обеспечены вакциной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Франция и Германия ищут общие интересы в «Северном потоке — 2».

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