Франция и Германия ищут общие интересы в «Северном потоке — 2»

Франция и Германия ищут общие интересы в «Северном потоке — 2». Фото: pixabay.com

Франция и Германия ищут общие интересы в «Северном потоке — 2». Фото: pixabay.com

Франция ведёт переговоры с Германией для принятия схожей позиции по поводу трубопровода «Северный поток-2», сообщил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. На данный момент у обоих государств разные мнения.

В начале года Эмманюэль Макрон сообщил, что координирует подходы по «Северному потоку-2» с Ангелой Меркель. На данный момент стрится последний участок «Северного потока-2» проходит на территории Дании.

Ранее работник Nord Stream 2 AG сообщил, что судна, достраивающие газопровод, постоянно подвергаются провокациям иностранцев и кораблей. Заместитель главы МИД РФ отметил, что рассчитывает на соблюдение норм мореплавания в районе работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Северный поток — 2» закончили на 95%.