«Северный поток — 2» закончили на 95%

Строительство проекта «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб «Северного потока 2» или 95% газопровода. Об этом сообщила компания.

В Nord Stream 2 AG объяснили, что на сегодняшний день проложили 2339 из 2460 километров труб газопровода «Северный поток-2».

Предстоит уложить еще примерно 121 километр, это около 5% от общей протяжённости газопровода.

По информации Nord Stream 2 AG, к концу января незаконченными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров.

Так, на территории вод Дании оставалось уложить 120 километров. А в Германии примерно 28.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».