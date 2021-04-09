Песков заявил, что Кремль защитит всех россиян в Донбассе

Он отметил, что власти обеспокоены происходящим и готовы реагировать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обострение ситуации в Донбассе. Об этом 9 апреля пишет ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что эскалация конфликта на юго-востоке Украины беспрецедентна и вызывает обеспокоенность. В связи с этим власти готовятся принимать меры противодействия и защиты россиян, проживающих в Донбассе.

Напоминаем, что Украина и Донбасс обвиняют друг друга в обстрелах и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев также считает, что в конфликт вмешивается Россия, которая якобы наращивает военное присутствие в Донбассе. Кремль отрицает эти обвинения и называет их безосновательными.

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