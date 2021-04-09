Госсекретарь США объяснил резкое высказывание Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты в отношениях с Россией руководствуются «политическим прагматизмом», поэтому американский президент Джо Байден допускает резкие высказывания в адрес российской власти, но по-прежнему готов взаимодействовать с РФ.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на слова Блинкена, Байден считает, что ему необходимо привлечь Россию к ответственности «за любые безрассудные и враждебные действия», и в то же время быть открытым к диалогу в общих интересах двух государств.

Госсекретарь также отметил, что президент США в отношении Москвы ориентируется на «критерии целесообразности».

Ранее Байден заявил в одном из интервью, что Путин должен ответить за вмешательства в президентские выборы в Штатах, которые якобы совершал Кремль. Также американский лидер высказал оскорбления в адрес Путина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море.