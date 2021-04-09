Песков не считает расследования СМИ поводом для проверки доходов Кадырова

Он заявил, что политик заполняет и сдает декларации и у властей к нему нет никаких вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследования, посвященные доходам главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 9 апреля пишет РИА Новости.

Он отметил, что Кремль ориентируется на официальные данные и результаты проверок специальных служб, так что вопросов к Кадырову быть не может. Песков также заверил, что специалисты, работающие на власти, отлично справляются с борьбой с коррупцией – лучше, чем некоторые СМИ.

«Нет повода в дополнительных проверках, потому что все данные, которые главы регионов, чиновники государственные декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом, и это делается на ежегодной основе»,

— подытожил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил, что Кремль защитит всех россиян в Донбассе.