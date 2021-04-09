В Петербурге тушат учебный корпус Военно-космической академии: оттуда вывели более 300 человек

Из здания вывели более 310 человек. Фото: скриншот Google.Карты

Из здания вывели более 310 человек. Фото: скриншот Google.Карты

Огонь успел распространиться на площадь в 60 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге загорелся учебный корпус Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в Колпинском районе на улице Красного Курсанта. Там горит помещение в пятиэтажном здании. На место уже прибыли спасатели, которые вывели из учебного корпуса более 300 человек. Известно, что огонь успел распространиться на площадь в 60 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

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