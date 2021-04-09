Проспект Энгельса и Полюстровский проспект отремонтируют в 2021 году

Дороги будут отремонтированы к концу лета. Фото: pixabay.com

Дороги будут отремонтированы к концу лета. Фото: pixabay.com

Дороги города активно готовят к крупным мероприятиям, которые пройдут летом и осенью.

В Санкт-Петербурге в 2021 году отремонтируют два проспекта: Энгельса и Полюстровский. Об этом 9 апреля заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, сообщает пресс-служба Смольного.

Он отметил, что дороги города активно готовят к крупным мероприятиям: матчам Чемпионата Европы по футболу, Петербургского международному экономическому форуму и прочим.

Ожидается, что проспект Энгельса начнут ремонтировать в начале июне, работы завершат к середине июля 2021 года. За это время приведут в порядок участок длиной 2,8 километров от Парнасского путепровода до КАД.

На Полюстровском проспекте отремонтируют участок длиной более 4,7 километров от Пискаревского проспекта до 1-го Муринского проспекта. Сроки проведения – конец апреля по начало августа 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участок трассы от Петербурга до границы Белоруссии отремонтируют за 2 млрд рублей.