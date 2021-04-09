На Испытателей упавшая береза оборвала провода

На Испытателей упавшая береза оборвала провода
Специалисты устраняют последствия инцидента. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыли специалисты, которые устраняют последствия инцидента.

На проспекте Испытателей сегодня, 9 апреля, упала береза. Дерево задело провода – они порвались под его весом. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от дома номер 2. По какой причине упала береза – непонятно. Известно лишь, что в итоге оказались оборваны провода, с которыми разбираются специалисты. Службы приехали на место инцидента ближе к пяти часам. Пока что непонятно, каковы последствия происшествия.

Пользователи предположили, что береза упала из-за ветра. Другие уверяют, что в дерево врезалась машина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекресте Голикова и Ветеранов устраняют прорыв трубы. Автомобилистам приходится объезжать огромные лужи, на месте инцидента работают специалисты.

дерево новости СПб провода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Испытателей упавшая береза оборвала провода
На перекресте Голикова и Ветеранов устраняют прорыв трубы
На Каменноостровском появится мемориальная доска в память о блокадной булочной
Петербуржцы смогут получать рецепты и медицинские справки на электронную почту
В Ленобласти педагога отправили за решетку на 15 лет за сексуальные ...
Линченко проверил результаты комплексной реставрации Юсуповского дворца, на ...
Проспект Энгельса и Полюстровский проспект отремонтируют в 2021 году
Петербуржцев предупреждают о риске заболевания бешенством