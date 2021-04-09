На Испытателей упавшая береза оборвала провода

На место прибыли специалисты, которые устраняют последствия инцидента.

На проспекте Испытателей сегодня, 9 апреля, упала береза. Дерево задело провода – они порвались под его весом. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от дома номер 2. По какой причине упала береза – непонятно. Известно лишь, что в итоге оказались оборваны провода, с которыми разбираются специалисты. Службы приехали на место инцидента ближе к пяти часам. Пока что непонятно, каковы последствия происшествия.

Пользователи предположили, что береза упала из-за ветра. Другие уверяют, что в дерево врезалась машина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекресте Голикова и Ветеранов устраняют прорыв трубы. Автомобилистам приходится объезжать огромные лужи, на месте инцидента работают специалисты.