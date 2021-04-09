В Ленобласти в субботу ожидается до 10 градусов тепла

В субботу, 10 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

По данным ГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу местами на территории региона ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Пройдет дождь и выпадет мокрый снег.

Ветер южного и юго-западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду, ночью его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут 0…+5 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +5…+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.