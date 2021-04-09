Tele2 поддерживает Red Bull Jump&Freeze по другим правилам

Tele2 выступит партнером соревнования Red Bull Jump&Freeze, которое состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге. Компания традиционно поддерживает шоу экстремалов в рамках стратегического партнерства с Red Bull. Аудитория мероприятия не боится бросать вызов привычным вещам и смотрит на мир нестандартно. Эти ценности созвучны стратегии Tele2, которая действует по другим правилам.

Юбилейный XX Red Bull Jump&Freeze («Прыгни и замерзни») пройдет 10 апреля на территории курорта «Игора». Это соревнование для всех поклонников скоростного спуска со снежных склонов, которые получат возможность съехать прямо в наполненный до краев бассейн и выполнить при этом невероятный трюк. Важное условие – оригинальный костюм: судьи оценят не только качество трюка, но и образ.

Tele2 представит на мероприятии собственную номинацию «Катай по другим правилам». Ее участникам нужно придумать свою конструкцию для спуска с горы. Это может быть снегокат или самодельные лыжи – главное, чтобы устройство было управляемым и безопасным для спуска. Также экстремалам предложат вести стриминг заезда – снимать могут как сами участники, так и группа поддержки. Победители номинации Tele2 получат 100 000 рублей на команду.

Вход на мероприятие бесплатный. Гостей ждут лучшие места на отдельной трибуне Tele2, доступные для всех желающих, и бесплатный Wi-Fi на скорости 4G. Для тех, кто не сможет присутствовать на соревнованиях, организаторы предложили свое решение. Онлайн-трансляция шоу пройдет на площадках Tele2 Russia и Red Bull в социальных сетях. Стрим будет вестись на скорости 4G Tele2, поэтому зрители смогут насладиться просмотром и убедиться в скорости мобильного интернета. Напомним, Tele2 ведет планомерные работы по улучшению качества связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зона покрытия и скорость мобильного были увеличены на территории всего региона.

Традиционно Red Bull Jump&Freeze проходит в нескольких городах. 21 марта зрелищное зимнее соревнование состоялось на горнолыжном курорте «Уктус» в Екатеринбурге. Всего в конкурсе приняли участие 77 экстремалов.

Уральские участники могли принять участие в отдельной номинации от Tele2 «Катай по другим правилам». Победителями в ней стал дуэт Артема Леонтьева и Андрея Паньшина, переодевшихся в костюм взлетающего рубля «Встань и иди». Теперь экстремалов из Екатеринбурга ждет подарок от Tele2 – поездка на двоих на Red Bull Jump&Freeze в Санкт-Петербург.