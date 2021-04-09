На Невском проспекте таксист с ножом напал на пассажира

В центре Петербурга, рядом со станцией метро «Гостиный двор» конфликт таксиста с пассажиром закончился поножовщиной.

Инцидент произошел поздним вечером 9 апреля.

На записи видно камер видеонаблюдения видно, как водитель пытается высадить пассажиров и начинает избивать одного из них. Как сообщает 78.ru, водитель такси был вооружен ножом.

Таксист скрылся с места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инцидент произошел около 21 часа 2 января, когда двое молодых людей пришел в гости к своему знакомому, живущему на Рыбацком проспекте. Собираясь домой, друзья заказали такси до Славянской улицы, заранее условившись с водителем об оплате.