Жириновский назвал жалобы на обнажённые скульптуры в Эрмитаже маразмом

Жириновский назвал жалобы на обнажённые скульптуры в Эрмитаже маразмом
Владимир Жириновский. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже маразмом и «железным занавесом для искусства».

«Это же когда-то великий скульптор сделал, это красота человеческого тела. Человек рождается голым. А мы его хотим все время в одежде, в одежде», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик призвал недовольным не ходить на выставку.

Напомним, Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей. Неизвестная женщина обратилась с жалобой в администрацию Петербурга.

Петербурженка возмутилась тем, что юным посетителям музея открываются «неприличные» виды. Женщина предложила собрать все возмутительные объекты в одном зале и установить для входа рейтинг 18+. Письмо прокомментировал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что огорчен столь высоким интересом именно к этому вопрос и добавил, что подобная жалоба, как и реакция на нее, свидетельствуют о том, «что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский сообщил, что сожалеет по поводу того, что тема влияния обнаженных скульптур на детей взволновала общественность сильнее, чем программа развития музея.

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