На Варшавской улице девочка попала под колеса машины

На Варшавской улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина сбила девочку, которая переходила дорогу с матерью.

Инцидент произошел 9 апреля рядом с продуктовым магазином «Пятерочка».

По словам очевидцев, на место происшествия прибыла машина реанимации. Отмечается, что мать с ребенком переходили дорогу в неположенном месте.

«На Варшавской улице у магазина Пятёрочка автомобиль сбил девочку. Девочка жива. Реанимация приехала быстро. Есть очевидцы и свидетели. Переходила в неположенном месте с матерью», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня днем в Шушарах произошла автомобильная авария, в результате которого пострадал один человек. На месте работали пожарные и реанимация. Все случилось на Московском шоссе, рядом с поворотом на Колпинское шоссе.