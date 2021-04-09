Появились подробности стрельбы в ресторане в Красносельском районе

Из-за стрельбы на свадьбе в Красносельском районе Петербурга задержали представителей азербайджанской диаспоры.

Инцидент произошел вечером 9 апреля.

Шумные гости отдыхали в ресторане «Золотой Двор» на Белевском проспекте, 20А. Всех участников свадьбы мужского пола отвезли в отдел полиции.

«Мужскую часть гостей выводят и распределяют по автобусам, чтобы доставить в отделы», — сообщается в группе

«Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о произошедшем уточняется. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.