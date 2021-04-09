Из горящей пятиэтажки в Воронеже эвакуировали почти 180 человек

В Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар. Там загорелась кровля пятиэтажного дома.

Спасателям пришлось эвакуировать 177 жильцов дома. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону. Пожар произошел в доме по улице Еремеева.

Сообщение о возгорании поступило в 21.40 по московскому времени.

В результате пожара в жилом пятиэтажном доме повреждена огнем кровля на площади 500 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 23.25 мск. В ликвидации пожара участвовали 66 человек и 17 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Всеволожск проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире в 12-этажном жилом доме по Столичной улице, в результате которого пострадали мужчина и женщина.