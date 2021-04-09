Два трупа обнаружили в общественном туалете в центре Москвы

Два трупа обнаружили в общественном туалете в центре Москвы
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Тела двух человек обнаружены в центре Москвы.

Два трупа нашли в кабинке общественного туалета в торговом центре на Краснопресненской набережной, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, два человека вместе зашли в туалет, где провели около двух часов. После вскрытия кабинки на полу нашли тела двух людей.

В качестве предварительной причины смерти рассматривается передозировка неизвестными веществами. На месте работают сотрудники экстренные служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Всеволожск проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире в 12-этажном жилом доме по Столичной улице, в результате которого пострадали мужчина и женщина.

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