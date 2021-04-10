Камерунские козлята и 300 паучат. В Ленинградском зоопарке пополнение

В Ленинградском зоопарке рассказали о пополнении — на «Детской площадке» у пары камерунских коз родились козлята. Кроме того, в зоопарке недавно вылупились 300 маленьких пауков-птицеедов.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что козлята окрасом пошли в папу. Обычно детеныши скрыты от глаз посетителей, так как они живут вместе с мамой во внутренних помещениях. Однако им решили устроить фотосессию. Посмотреть на козлят можно в мае, когда в город придет тепло.

Кроме того, в зоопарке вылупились около 300 пауков-птицеедов.

«У нас есть еще одни маленькие и пушистые крохи. Их появления на свет мы ждали несколько месяцев»,- сообщили в зоопарке.

«Отличный марафон, спасибо! Все малыши прекрасны», — восхищаются пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что каждый год сумчатые обитатели радуют зоопарк пополнением. Один из кенгурят родился примерно в середине осени 2020 года, а второй детеныш появился на свет в январе. Младший еще не успел покрыться шерстью.