Принц Чарльз унаследует титул герцога Эдинбургского после смерти принца Филиппа

Старший сын королевы Елизаветы II принц Чарльз унаследовал титул герцога Эдинбургского после смерти его отца кронпринца Филиппа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления британской геральдической палаты, титул герцога Эдинбургского после смерти Его Королевского высочества по наследству перешли к его старшему сыну принцу Уэльскому.

Уточняется, что если принц Уэльский станет королем, то титулы, унаследованные от его отца, перейдут к короне, то есть прекратят свое существование для него.

Однако, когда принца Чарльза коронуют, титул герцога Эдинбургского не исчезнет — его получит младший брат Чарльза принц Эдвард. В 1999 году, когда Эдвард женился, ему пожаловали титул графа Эссекского. Принц Филипп и принц Чарльз тогда договорились, что однажды тот станет герцогом Эдинбургским, но это произойдет только после смерти принца Филиппа и королевы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Великобритании скончался супруг королевы принц Филипп.