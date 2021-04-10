Прощание с Фурмановым пройдут в театре имени Андрея Миронова

Прощание с Фурмановым пройдут в театре имени Андрея Миронова
Рудольф Фурманов скончался в возрасте 82 лет. Фото: Baltpoto/Дарья Иванова

С умершим руководителем театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольфом Фурмановым простятся 12 апреля.

Как сообщается на официальном сайте театра, церемония прощания с режиссером состоится в театре в понедельник в 11 часов утра. Отпевание проведут в 14 часов в Николо-Богоявленском соборе, где Рудольф в ранние годы был крещен.

Народный артист России будет похоронен на Большеохтинском кладбище, рядом с могилами его родственников.

В театре отметили, что Фурманову удалось справиться с тяжелыми последствиями коронавируса. Он все время поддерживал связь с коллегами. Режиссер болел на протяжении четырех месяцев, и незадолго до смерти медики уверяли, что у него много шансов на выздоровление. Однако утром 9 апреля у него во сне оторвался тромб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов высказался о кончине Рудольфа Фурманова.

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