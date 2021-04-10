Четыре автомобиля сгорело за ночь в Петербурге

Минувшей ночью в Северной столице спасатели тушили сразу три автомобиля. Первые два сгорели в Выборгском районе, а остальные — в Петроградском.

По информации городского главка МЧС, около четырех часов ночи петербуржцы вызвали оперативные службы к дому №143/3 по проспекту Энгельса. Там вспыхнул автомобиль Mitsubishi, после чего огонь перекинулся на рядом стоящий Hyundai.

На месте происшествия от МЧС работали девять человек личного состава и две единицы техники. В иномарках сгорели все сгораемые части. Пламя погасили за 45 минут.

Второй случай произошел на проспекте Динамо, рядом с домом №23. Ближе к пяти утра в экстренные службы поступило сообщение об автомобильном пожаре. Огонь охватил легковушку Ford, а также серьезно оплавил соседний BMW.

С огнем боролись восемь человек личного состава с привлечением двух единиц техники. Пожар был ликвидирован к 5 часам 12 минутам. Петербуржцы сообщили в соцсетях, что пожарные не смогли сразу подъехать к месту ЧП из-за обилия заборов.

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