Попавшая под машину на Варшавской девочка скончалась в больнице

Попавшая под машину на Варшавской девочка скончалась в больнице
Накануне вечером в Московском районе произошло смертельное ДТП с участием двух пешеходов. Сегодня стало известно, что попавшая в аварию девочка скончалась в больнице.

Накануне вечером в Московском районе произошло смертельное ДТП с участием двух пешеходов. Сегодня стало известно, что попавшая в аварию девочка скончалась в больнице.

Накануне очевидцы сообщали в соцсетях, что девочка вместе с мамой перебегали дорогу в неположенном месте рядом с магазином «Пятерочка» на Варшавской улице. Их сбила машина. Школьница была госпитализирована бригадой реанимации.

По информации городского главка МВД, все случилось у дома №37 по Варшавской улице. Девочка была сбита машиной «Хендай Элантра», за рулем которой был 26-летний водитель. Подростка с тяжелейшими травмами доставили в больницу, где она позже скончалась.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Варшавской улице девочка попала под колеса машины.

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