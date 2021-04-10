На стройке с мигрантами под Петербургом выявили более 30 нарушений

На стройке с мигрантами под Петербургом выявили более 30 нарушений
Профилактический рейд на стройках в Пушкинском районе. Фото: ГУ МВД по СПб

Сотрудники полиции Пушкинского района провели оперативно-профилактический рейд на территории строительных объектов, на которых трудятся мигранты.

По информации городского управления МВД, на этой неделе правоохранители с привлечением кинологов нагрянули с проверками на стройплощадки, где работают несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Мигранты там не только трудятся, но и живут в строительных бытовках.

Целью рейда была проверка соблюдения норм миграционного законодательства. Также полицейские с привлечением служебных собак проверили места проживания мигрантов на наличие наркотиков.

Документы просмотрели у 150 гастарбайтеров. По итогам составлено 30 протоколов о нарушении норм миграционного законодательства.

Профилактический рейд на стройках в Пушкинском районе. Фото: ГУ МВД по СПб
Профилактический рейд на стройках в Пушкинском районе. Фото: ГУ МВД по СПб

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской мужчина задержан после стрельбы по ногам.

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