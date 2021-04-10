В финал конкурса «Учитель будущего» попала студентка третьего курса ЛГУ

В финал конкурса «Учитель будущего» попала студентка третьего курса ЛГУ
В финале конкурса студентка третьего курса ЛГУ. Фото: pixabay

Студентка третьего курса Ленинградского государственного университета имени Пушкина Татьяна Маширова попала в финал «Учитель будущего» и представит область на конкурсе. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Известно, что победителя межрегионального этапа конкурса определили на днях в Калининграде.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты» проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Татьяна Маширова объяснила, что «Учитель будущего. Студенты» — это конкурс, который подразумевает новые знакомства. А также нацелен на то, чтобы проверить свои профессиональные теоретические знания.

Финалистка считает, что проект послужит ей источником сил, которые понадобятся в сфере образования вскоре после окончания ВУЗа.

В полуфинале состязания состояли из трех блоков. Все они были в совершенно разной форме. Однако подразумевали выявление профессиональных и личностных качеств педагога.

Отмечается, что финалисты смогут пройти образовательные стажировки в лучших всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок» и «Смена», а также стать кураторами в образовательном центре «Сириус».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге учителя «Гатчинской гимназии имени Ушинского» Иван Хеорхе, Ирина Нестерова и Елена Шарова стали победителями конкурса «Учитель будущего».

"учитель будущего" ленобласть финал


 

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