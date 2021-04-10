Авария: на проспекте Луначарского не работают несколько полос движения

Авария в Выборгском районе. Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария в Выборгском районе. Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе произошла авария с участием нескольких машин, которая затрудняет движение. Об этом сообщают в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Выборгском районе Северной столицы по адресу проспект Луначарского, у дома 86 случилось дорожно-транспортное происшествие.

О пострадавших на данный момент не сообщается. При этом на фотографии не заметны ни автомобили скорой помощи, ни сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Московском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие, которое затрудняет движение. В результате столкновения каршерингового автомобиля и достаточно громоздкой грузовой газели стал заблокирован въезд на заправочную станцию.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Водители стояли в пробке.