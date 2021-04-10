Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

Российский рэп-исполнитель и музыкант Алишер Моргенштерн пожертвовал уфимскому Благотворительному Фонду «Наши Дети» крупную сумму. В связи с этим в социальной сети Facebook администрация фонда опубликовала письмо с благодарностями.

Известно, что рэпер Моргенштерн родился и вырос в Башкирии, поэтому его взнос именно в фонд Уфы был явно не случайным.

Благотворительный фонд «Наши дети» рассказали, что сумма, которую пожертвовал рэпер является рекордной для их организации.

Музыкант перевел на счет учреждения довольно странную сумму — 666 666 рублей.

Однако Администрация фонда выразила огромную благодарность в связи с таким щедрым пожертвованием.

На сайте они написали, что даже не знают сколько часов своей работы было подарено Моргенштерном.

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