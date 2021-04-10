Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей
Алишер Моргенштерн. Фото: скриншот instagram

Российский рэп-исполнитель и музыкант Алишер Моргенштерн пожертвовал уфимскому Благотворительному Фонду «Наши Дети» крупную сумму. В связи с этим в социальной сети Facebook администрация фонда опубликовала письмо с благодарностями.

Фонд благодарит рэпера. Фото: скриншот Facebook

Известно, что рэпер Моргенштерн родился и вырос в Башкирии, поэтому его взнос именно в фонд Уфы был явно не случайным.

Благотворительный фонд «Наши дети» рассказали, что сумма, которую пожертвовал рэпер является рекордной для их организации.

Музыкант перевел на счет учреждения довольно странную сумму — 666 666 рублей.

Однако Администрация фонда выразила огромную благодарность в связи с таким щедрым пожертвованием.

На сайте они написали, что даже не знают сколько часов своей работы было подарено Моргенштерном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что российский актер и кинорежиссёр Иван Охлобыстин удивил россиян тем, что был близко знаком с принцем Филиппом, потому как публично выразил соболезнования близким скончавшегося.

деньги на благотворительность моргенштерн наши дети


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Принц Гарри намерен вернуться в Британию, чтобы поддержать семью после ...
Мясников рассказал об опасности укусов бездомных животных
Туристы из Индии еще две недели не увидят дом: их перевезят в обсерватор ...
Путин пока что не сделал вторую прививку от коронавируса
Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на свадьбе
В Москве женщина проснулась в такси из-за того, что ее насилует водитель
Советник губернатора Красноярского края уже второй раз задержан по делу о ...