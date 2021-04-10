Туристы из Индии еще две недели не увидят дом: их перевезят в обсерватор Петербурга

Группа туристов из Индии пока не может отправиться домой, их направили в обсерватор — в пансионат «Балтиец» в Петербурге на две недели. Об этом сообщает «Фонтанка».

Путешественники из Индии, контактировавшие с четырьмя зараженными ковид-19, пробудут в России еще 14 дней. Уточняется, что их на скорых переместят из гостиницы «Прибалтийская» в пансионат «Балтиец».

Напомним, что первая группа путешественников, которая решила посетить Северную столицу, с начала пандемии не может улететь из Петербурга. Так, 29 человек приехали в город на Неве лишь на 7 дней. Однако после поездки вернуться домой им не удалось, потому что четверо из них оказались заражены коронавирусной инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что российский актер и кинорежиссёр Иван Охлобыстин удивил россиян тем, что был близко знаком с принцем Филиппом, потому как публично выразил соболезнования близким скончавшегося.