В Петербурге группа туристов из Индии с начала пандемии не может улететь домой

В Петербурге группа туристов из Индии с начала пандемии не может улететь домой
Туристы из Индии застряли в Петербурге. Фото: pixabay

Путешествие туристов из Индии значительно затянулось. Об этом сообщает «78 канал».

Первая группа путешественников, которая решила посетить Северную столицу, с начала пандемии не может улететь из Петербурга.

Известно, что 29 человек приехали в город на Неве лишь на 7 дней. Однако после поездки вернуться домой им не удалось.

Когда они уже упаковали чемоданы, то выяснилось, что четверо из них заражены коронавирусной инфекцией. В связи с этим Роспотребнадзор не дает разрешения на вылет всей группе.

При этом, сотрудники Росгвардии не выпускают путешественников из отеля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что туристы назвали Петербург городом с самыми дружелюбными жителями. За город на Неве проголосовали 22% участников опроса. Туристам также показались дружелюбными жители Сочи, Казани, Владикавказа и Калининграда. Стоит отметить, что в рейтинг попали только российские города.

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