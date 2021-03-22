Туристы назвали Петербург городом с самыми дружелюбными жителями

Российские путешественники рассказали о городах, в которых, по их мнению, живут самые дружелюбные местные жители.
Согласно опросу сервиса OneTwoTrip, самым популярным ответом о дружелюбном городе оказался Санкт-Петербург. За город на Неве проголосовали 22% участников опроса. Туристам также показались дружелюбными жители Сочи, Казани, Владикавказа и Калининграда. Стоит отметить, что в рейтинг попали только российские города.
Также сервис провел опрос по странам с наиболее дружелюбными и общительными жителями. Первое место по праву занимает Италия с 12,8% голосов. На втором месте расположилась Грузия — 11,5%, а на третьем оказалась Турция — 8,3%.
В список также вошли Испания, Германия, Греция, США, Таиланд, Нидерланды, Чехия, Абхазия и другие.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартиры в Петербурге и Ленобласти назвали самыми маленькими в России.