В кирхе Приморска обнаружены исторические фрески

Фрески считались долгое время утраченными, но, оказывается, зря.

В Ленинградской области обнаружили исторические фрески, которые считали утраченными. Об этом сообщили в администрации региона.

Известно, что фрески нашли в кирхе Приморска – они были скрыты под более поздними закладками и конструкциями. Они находятся в крайне плохом состоянии, и эксперты надеются, что им удастся их восстановить. Пока что фрески планируют законсервировать – до начала демонтажных и реставрационных работ.

Власти Ленобласти также хотят привлечь экспертов, которые оценят состояние фресок и подскажут, как быть дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Линченко проверил результаты комплексной реставрации Юсуповского дворца, на который потратили 1,2 млрд рублей.