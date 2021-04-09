Линченко проверил результаты комплексной реставрации Юсуповского дворца, на который потратили 1,2 млрд рублей

Объект приводят в порядок на протяжении последних девяти лет.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сегодня, 9 апреля, проверил ход реставрационных работ в Юсуповском дворце. Они длятся на протяжении девяти лет и проводятся в рамках программы КГИОП. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на ремонт объекта выделили 1 миллиард рублей, а в 2020 году – еще 200 миллионов. Часть суммы сложили из бюджета города, а другую – из средств пользователя. Линченко отметил, что на данный момент проделан колоссальный объем работ и он верит, что Юсуповский дворец со временем станет еще популярнее у туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершилась реставрация парадных интерьеров Юсуповского дворца.