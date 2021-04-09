Линченко проверил результаты комплексной реставрации Юсуповского дворца, на который потратили 1,2 млрд рублей

Линченко проверил результаты комплексной реставрации Юсуповского дворца, на который потратили 1,2 млрд рублей
Линченко посетил Юсуповский дворец. Фото: Смольный

Объект приводят в порядок на протяжении последних девяти лет.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сегодня, 9 апреля, проверил ход реставрационных работ в Юсуповском дворце. Они длятся на протяжении девяти лет и проводятся в рамках программы КГИОП. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на ремонт объекта выделили 1 миллиард рублей, а в 2020 году – еще 200 миллионов. Часть суммы сложили из бюджета города, а другую – из средств пользователя. Линченко отметил, что на данный момент проделан колоссальный объем работ и он верит, что Юсуповский дворец со временем станет еще популярнее у туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершилась реставрация парадных интерьеров Юсуповского дворца.

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