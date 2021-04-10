В Петербурге исхудавшего тюленя передали «Фонду друзей балтийской нерпы»

Малыша заметили прохожие на набережной Крюкова.

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 апреля, спасли маленького исхудавшего тюленя. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Фонд друзей балтийской нерпы».

Сотрудники фонда поблагодарили петербуржцев, которые сообщили им о животном и отслеживали его местонахождение. Его удалось спасти из Крюкова канала и сейчас он находится в безопасности. Известно, что в операции также приняли участи спасатели «Кошкиспас».

Напоминаем, что Фонд существует в Санкт-Петербурге с 2014 года. За эти годы специалисты успели спасти и вернуть в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Фонд друзей балтийской нерпы привезли первого в этом году пациента. Детеныш серого тюленя сильно истощен, его нашли на берегу Финского залива сотрудники порта Усть-Луга.