В России выявили 8 702 тысяч новых COVID-пациентов за сутки

В России выявили 8 702 тысяч новых COVID-пациентов за сутки
От коронавируса в России за последние сутки скончалось 337 человек. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, 11 апреля, на территории России за сутки обнаружено 8702 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 641 390 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 337 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 102 986 человек.

Также за последние сутки были выписаны по выздоровлению 7 230 человек — немногим меньше, чем количество новых заражений. В общей сложности, число пациентов, благополучно справившихся с COVID-19 выросло до 4 265 509 человек.

Напомним, что распространенными симптомами ковид-19 являются лихорадка, кашель, утомление, одышка и аносмия, то есть потеря обоняния, а также возможна заложенность ушей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге группа туристов из Индии с начала пандемии не может улететь домой.

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