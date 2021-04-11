В центре Петербурга в коммуналке локализовали пожар

В Петербурге в Центральном районе сотрудники пожарной охраны ликвидировали сильный пожар. Об этом сообщает «Фонтанка».

В центре Северной столице на улице Маяковского в доме 19 случился сильный пожар. Ему присвоили повышенный номер сложности. В доме Некрасова, 15/ Маяковского, 19 горела коммунальная 6-комнатная квартира. О площади возгорания пока неизвестно.

Днем 11 апреля около половины первого поступило сообщение о возгорании. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС.

Известно, что ликвидацией возгорания занимались восемь единиц техники и 38 спасателей.

Сообщается также о том, что пожарные рукава рвались пять раз.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга ночью полыхала пятикомнатная коммунальная квартира. Спасатели прибыли к месту происшествия на трех спецмашинах.