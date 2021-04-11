В Выборгском районе прорыв самодельной дамбы учудил ущерб в 3 млн рублей

Прорыв самодельной дамбы с горячей водой в Ленинградской области в поселке Кировское 8 апреля устроил ущерб примерно в 3 млн рублей. Об этом сообщает «78 канал».

Напомним, что в поселке Кировское Выборгского района 8 апреля среди ночи прорвало самодельную дамбу с горячей водой. Тогда густой пар окутал перекрёсток улицы Сикейроса и проспекта Художников. Очевидцы говорили, что кипяток фонтаном бил из-под земли. ДПС перекрыли движение по проспекту Художников. Местные жители говорят, что у них пострадало все имущество, вплоть до техники.

Людей эвакуировали на лодках сотрудники гостевого дома и МЧС. Отмечается, что ущерб составил приблизительно 3 млн рублей.

При этом сообщается, что жители поселка неоднократно обращались в районную администрацию, МЧС, а также в прокуратуру. Они говорили о том, что существует проблема сброса дождевых вод на участки при строительстве новой дороги по Смирновскому шоссе и очистных сооружений.

Несмотря на это, меры так и не были применены.

Поэтому местные жители совместно вложили в постройку дамбы около 200 тысяч рублей, которая в результате просуществовала один сезон, пока защищала участки от затопления.

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