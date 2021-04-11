Авария на теплосетях оставила часть жителей Коммунара воды и света

Авария на теплосетях оставила часть жителей Коммунара воды и света
Специалисты устраняют неполадки. Фото: lenenergo.ru

В Гатчинском района Ленобласти произошла авария, в результате которой часть города Коммунар осталась без электроснабжения и воды.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. Неполадки произошли на городской трансформаторной подстанций

С пяти вечера магазины частично не работают, в жилых домах и учреждениях нет электричества. Без света и воды остались около 7 тыс. местных жителей.

Как сообщают в администрации Коммунара, энергетики сейчас восстанавливают электроснабжение. Закончить работы планируется в ближайшие часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга больше 100 домов остались без света из-за аварии на ТЭЦ.

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