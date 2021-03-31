В центре Петербурга больше 100 домов остались без света из-за аварии на ТЭЦ

В среду, 31 марта, более сотни жилых домов в центре Санкт-Петербурга остались без электричества из-за чрезвычайного происшествия, случившегося на ТЭЦ.

На продолжительное время света лишили жителей Московского, Центрального и Адмиралтейского районов Северной столицы. Уже в 15:20, однако, подачу электричества восстановили. По данным пресс-службы ПАО «Россетти Ленэнерго», этому времени специалисты завершили запитывание потребителей.

Причиной обесточивания домов называют технологическое нарушение на оборудовании смежной организации. Диспетчеры Ленэнерго оперативно организовали резервные схемы электроснабжения после аварии, что позволило минимизировать неудобства для горожан.

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