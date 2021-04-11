Охранники петербургского метро попытались поймать «человека-паука»

Инцидент произошел в метро. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Инцидент произошел в метро. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сотрудники службы транспортной безопасности петербургского метрополитена попытались поймать «человека-паука», развлекающего пассажирам.

Инцидент случился на платформе станции «Технологический институт». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что сотрудники подземки пытаются схватить танцора в костюме популярного супергероя, но тот вырывается. В результате он скрывается в вагоне уезжающего поезда.

Возможной причиной конфликта могло стать отсутствие защитной маски на «человеке-пауке».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «человек-паук» уже спускался в петербургскую подземку.