Охранники петербургского метро попытались поймать «человека-паука»

Сотрудники службы транспортной безопасности петербургского метрополитена попытались поймать «человека-паука», развлекающего пассажирам.
Инцидент случился на платформе станции «Технологический институт». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что сотрудники подземки пытаются схватить танцора в костюме популярного супергероя, но тот вырывается. В результате он скрывается в вагоне уезжающего поезда.
Возможной причиной конфликта могло стать отсутствие защитной маски на «человеке-пауке».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «человек-паук» уже спускался в петербургскую подземку.