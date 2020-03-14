В метро Петербурга вновь был замечен Человек-Паук

Пассажиры метрополитена Северной столицы вновь заметили в вагонах молодого человека в костюме известного супергероя.

Популярный герой комиксов артистично двигался и даже приставал к девушкам. Человека-Паука заметили в вагоне метро в ночь на субботу, 14 марта. Он ехал от «Парнаса» в сторону «Технологического института». О забавном «аниматоре» рассказали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Один из комментаторов негативно отреагировал на выходку петербуржца, сочтя её неуместно. Однако другой участник группы отметил, что воспринимает поступок молодого человека «позитивно,для наших серых будней».

Человек-Паук уже не первый раз «атакует» питерское метро. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в сентябре прошлого года его появление не обрадовало пассажиров метрополитена.