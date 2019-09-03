В этот раз петербуржцы недовольны появлением Человека-паука в метро

В метро Санкт-Петербурга снова спустился Человек-паук. Неизвестный не только одет в костюм известного супер-героя, но и пытается повторять его трюки.

Обычно большинство жителей рады весельчаку в подземке, это подтверждают многочисленные фотографии опубликованные в социальных сетях. Однако в этот раз его визит вызвал немало негативных эмоций.

Пассажиры возмущены тем, что акробат пачкает ногами поручни. Об этом рассказали в группе «Интересный Питер» соцсети «Вконтакте».

Кто-то из пользователей даже задался вопросом, когда «героя» увезут из поздземки медсотрудники. Другие заявили, что он всем мешает.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Человека-паука жители заметили на станции «Ладожская».